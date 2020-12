Rio Martino, progetto di dragaggio approvato da Latina e Sabaudia

Shares

(foto di Sebastiano Cudicio)

LATINA – E’ stato approvato dalle giunte comunali dei comuni di Latina e Sabaudia il progetto relativo all’avvio dei lavori di escavazione della foce del canale di Rio Martino. Un passaggio importante per l’avio lavori.

“Come previsto dal Protocollo – spiegano dal Comune – Latina in qualità di Ente capofila, si è fatta carico della redazione del progetto che è stato approvato ieri dalle due Giunte comunali e che prevede, nella prima fase, l’esecuzione di lavori in emergenza consistenti nell’apertura del passo marittimo. Questo permetterà la ripresa della navigazione in entrata e in uscita in condizioni di sicurezza”.

Previste anche la campionatura della sabbia, la realizzazione del secondo stralcio funzionale dei lavori relativamente al dragaggio e all’eventuale ripascimento sottoflutto delle sabbie caratterizzate.