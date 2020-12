Rotary Club Latina San Marco dona vaschetta ad ultrasuoni alla Caritas

Shares

Il Rotary Club Latina San Marco ha donato alla Caritas diocesana una vaschetta ad ultrasuoni per la pulizia degli strumenti odontoiatrici e di altri dispositivi utili per l’ambulatorio di via Virgilio. La strumentazione è stata consegnata insieme ad altro materiale donato da farmacie e ditte del capoluogo. Il Rotary Club San Marco proseguirà ora con altre iniziative, mirate a finanziare delle borse di studio per sostenere la ricerca delle malattie oncologiche e per promuovere il progetto “Occhiale Solidale” per la donazione di occhiali a persone in difficoltà economica.