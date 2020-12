Spillo Altobelli ricorda Paolo Rossi: “E’ morto un pezzo di noi, ma per lui è finito il dolore”

Shares

LATINA – “Voglio ricordarti come eri, pensare che vivi ancora, come i vecchi tempi!!!!”. Alessandro Altobelli ha voluto ricordare così Paolo Rossi, suo compagno in azzurro, postando su Instagram una foto sfocata, di gioventù.

Mentre il mondo dello sport e tutta Italia piangono in queste ore l’eroe del Mondiale dell’82 venuto a mancare questa notte per l’aggravarsi di un tumore, abbiamo raggiunto al telefono proprio il popolare calciatore di Sonnino che ne è stato compagno di squadra in quell’Italia rimasta nel cuore di tutti.

A poche ore dalla scomparsa del campione, Domenico Ippoliti ha raccolto il commento di “Spillo”: “Quello che è successo questa notte è una tragedia, perché prima di tutto è morto un papà, una persona speciale e poi un ex calciatore che tutti amavano e stimavano. Con Paolo è morto un pezzo di noi, ma finalmente per lui è finito il dolore. Resta l’amore che ci ha tenuto uniti”.

Il ricordo dei tre goal al Brasile.

