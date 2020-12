Storie di fantasmi, Visit Terracina prepara un libro di racconti

Shares

TERRACINA – Visit Terracina, in collaborazione con Lidia Longo e Sara Pandozzi, prepara un intero libro di racconti a base di fantasmi, storie che si tramandano di generazione in generazione e che, proprio perché affidati alla voce dei più anziani, rischiano di perdersi.

“Si chiamerà “I Fantasmi di Terracina” e conterrà una quindicina di storie romanzate al suo interno – spiega Amedeo Cerilli di Visit Terracina – Il ghost tourism è uno dei segmenti turistici maggiormente in crescita in Italia e nel mondo. Sempre più persone decidono di visitare luoghi legati a storie di fantasmi. Oltre al libro, non appena la situazione lo permetterà, verranno organizzati anche eventi offline, come mostre, convegni e ghost tour per vivere le emozioni, magari in notturna, che solo questi luoghi, avvolti nella leggenda, sono in grado di regalare”.

L’esatta data di pubblicazione non è stata ancora resa nota, ma l’ uscita del volume avverrà nei primi mesi del 2021.