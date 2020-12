Vaccino anti Covid, a Latina adesione vicina al 90%. Bevilacqua tra i primi: “Ho completa fiducia”

Shares

LATINA – Sono 8076 i sanitari, tra medici, infermieri e operatori socio sanitari, della Asl di Latina che hanno aderito alla campagna vaccinale contro il Covid che partirà domani (martedì 29 dicembre) nella tensostruttura che si trova davanti alla rampa del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. “Sono una gran parte dei diecimila aventi diritto stimati e siccome la campagna di adesioni prosegue siamo sicuri di poter arrivare molto vino alla soglia del 90%”, spiega Loreto Bevilacqua, direttore del Dipartimento di Assistenza Primaria che sta lavorando all’organizzazione della grande macchina dei vaccini.

PARTENZA ALLE 7 – Le prime fiale di Pfizer-Biontech partiranno da Roma affidate ai trasportatori del Goretti alle 7 circa di martedì mattina e, Pontina permettendo, un’ora e mezza, massimo due più tardi, saranno a Latina. Bevilacqua sarà tra i 40 primi vaccinati, molti sono proprio primari delle Unità in prima linea e responsabili dei dipartimenti, che hanno voluto dare il buon esempio. Quando arriverà il suo turno, quindi, scoprirà il braccio per farsi iniettare la prima dose delle due previste.

“NESSUN DUBBIO, PIENA FIDUCIA “- “Non ho nessun dubbio che il vaccino sia sicuro e possa funzionare e non ho alcun dubbio su nessun vaccino. Abbiamo già debellato così altre malattie e sicuramente i vaccini sono l’arma migliore che ha la sanità per fare prevenzione“, sottolinea Bevilacqua.

Entro la prima settimana di gennaio la vaccinazione sarà estesa agli altri operatori e alle Rsa e Case di Riposo per anziani che saranno raggiunte da unità mobili che si recheranno presso queste strutture per vaccinare chi vorrà sottoporsi.

FAI DA TE NELLE STRUTTURE ACCREDITATE – “La struttura esterna al Goretti è stata messa a punto in questi giorni per lo scopo e oggi si procederà con le ultime operazioni, i carrelli di emergenza e i computer per la registrazione: “Nei prossimi giorni saranno invece attrezzati gli altri punti di somministrazione, a Terracina, Fondi e presso l’ospedale di Formia, mentre le strutture private accreditate, Città di Aprilia, Icot, Casa di Cura San Marco, Casa del Sole, Villa Silvana e Franceschini, secondo quanto previsto dalla nuova determina regionale, dovranno promuovere in maniera autonoma al proprio interno la vaccinazione. La Asl fornirà solo le dosi”.