Incrocia i carabinieri e scappa speronando l’auto di servizio: arrestato 22enne a Cori

CORI – Incrocia sulla strada i carabinieri, in piena notte, e non soltanto non si ferma all’alt, ma, a forte velocità, urta l’auto di servizio. E’ accaduto alle 3,30 di questa mattina e l’automobilista, inseguito dalla pattuglia della stazione di Cori, è stato bloccato e arrestato. Si tratta di un ragazzo di 22 anni di Lariano accusato ora di danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane infatti, quando è stato raggiunto, ha reagito, e solo al termine di una colluttazione è stato immobilizzato causando ai carabinieri ferite guaribili in sei giorni. L’arresto in flagranza è stato convalidato e il 22 enne è stato trasferito agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima fissato a febbraio.