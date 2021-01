Basket, la Tramec Cento espugna il Palabianchini

Alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket non sono bastate l’energia e la concentrazione della prima parte di gara, né il tentativo di rimonta finale, dopo un terzo quarto giocato punto a punto, per avere la meglio sulla Tramec Cento, che è riuscita a espugnare il PalaBianchini con il risultato di 64-74. Non c’è tempo per recriminare su questa partita, perché domenica prossima i nerazzurri sono attesi sul campo di San Severo per un’altra importantissima sfida. È necessario guardare subito avanti e non demordere, continuando ad affrontare una gara per volta e, soprattutto, impegnandosi per risalire la china.