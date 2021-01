Blacky, una vita legata alla catena

LATINA – Blacky, ridiamo la vita a chi non l’ha mai vissuta. Blacky ha 8 anni e ha vissuto tutta la sua vita legato ad una catena. Nonostante questo è di una dolcezza disarmante, di una tenerezza smisurata con i suoi simili e con le persone.

Blacky se piove si acciambella per terra sotto l’acqua, perché così è stata cresciuta, non conosce amore né confort, sa solo sopravvivere. È una taglia media contenuta, di circa 18 kg di totale dolcezza.

Adottatela per darle la vita che non ha mai avuto né potuto sperare!!! Blacky si trova a Latina e per una buona adozione potrà viaggiare in tutto il centro-nord. Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773.662177 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:30 alle 16:30 e martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13:00) – 334-7740414