Contagi ancora troppo alti a Latina e provincia: 221 casi e cinque morti

LATINA – Sono 221 i nuovi casi di contagio da covid in provincia di Latina e cinque i deceduti al Goretti. Numeri sempre troppo elevati: “Mentre da altre parti si attende la terza ondata, da noi la seconda non è mai finita”, ha spiegato la professoressa Miriam Lichtner che guida la Uoc di Malattie Infettive del Goretti preoccupata perché la situazione in ospedale è di nuovo al limite.

Guardando al bollettino della Asl di Latina preoccupano Fondi con 17 nuovi casi (188 nel solo mese di gennaio e 31 morti dall’inizio della pandemia); qui, il sindaco Beniamino Maschietto, si è rivolto anche ai genitori dei più giovani perché contribuiscano a fare rispettare ai loro figli le norme e il coprifuoco. Anche a Sezze la curva si è alzata nuovamente e sono 19 i contagi segnalati oggi (19 gennaio). Tra i piccoli comuni Sonnino conta 17 nuovi casi .

I decessi hanno interessato pazienti di Cisterna, Itri e Latina (2 nel capoluogo) e un quinto di fuori provincia.

COMUNE PER COMUNE – Ad Aprilia sono stati 21 i nuovi contagi in discesa dopo l’individuazione del cluster che ha interessato una Rsa; a Cisterna 12 e poi Cori 2, Fondi 17, Formia 19, Gaeta 5, Itri 3, Latina 43, Maenza 1, Minturno 9, Pontinia 6, Priverno 5, Roccagorga 2, Sabaudia 1, San Felice Circeo 5, Santi Cosma e Damiano 2, Sermoneta 3, Sezze 19, Sonnino 17, Spigno Saturnia 1, Terracina 28

Il totale delle guarigioni registrate nelle ultime 24ore è di 157.

VACCINAZIONI – Nel Lazio sono stati circa 115mila i vaccinati di cui circa 6300 nella Asl di Latina.