Coronavirus, sei decessi e 125 nuovi contagi in provincia di Latina

LATINA – Sei decessi e 125 nuovi positivi in provincia di Latina per il Coronavirus, lo rende noto la Asl nel consueto bollettino odierno. Le vittime sono residenti nei comuni di Latina (2), Pontinia, Sonnino e Gaeta e un non residente. Nelle ultime ventiquattro si registrano anche 35 guariti. I numeri più alti nei contagi si registrano a Latina (19), a Formia (15), Terracina (12), Fondi e Sezze (11). Gli altri contagi si contano a Cisterna, 9 casi, ad Aprilia, 8 casi, 7 a Pontinia e Sabaudia, 5 a Priverno, 4 a Sermoneta, 3 a Gaeta Minturno e Sonnino, 2 a Monte San Biagio, Spingo Saturnia, 1 a Castelforte, Ponza, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano.