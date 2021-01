Covid nelle file del Monterosi, rinviato il match con il Latina Calcio 1932

LATINA – Il covid ferma il match in programma domenica 31 gennaio tra Latina Calcio 1932 e Monterosi valevole per la 14° giornata del campionato di serie D girone G, rinviata a data da destinarsi. Lo comunica la Lega Nazionale Dilettanti in una nota, dopo aver analizzato la documentazione fornita dalla società sportiva, considerando che il numero di calciatori risultati positivi è superiore a tre.

Il Latina è reduce dall’amara sconfitta subita domenica 24 gennaio in casa della Vis Artena. Tre gli espulsi nella file nerazzurre e la partita finisce 2-1 . Mister Scudieri netto: “Me ne assumo tutte le responsabilità, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi”.