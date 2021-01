Due donne mettono a soqquadro il Pronto Soccorso di Aprilia: struttura chiusa e due infermiere medicate

APRILIA – Ritengono di non ricevere sollecita a assistenza per un parente e ribaltano il Pronto soccorso di Aprilia. Il risultato: la struttura è stata chiusa per tutta la mattina e due infermiere sono diventate pazienti. E’ accaduto questa mattina e a raccontarlo è il sindaco della città Antonio Terra, che condanna il gesto e commenta: “La violenza non risolve mai i problemi ma li aggrava”.

IL POST – “Questa mattina il pronto soccorso della Clinica Città di Aprilia è stato messo letteralmente sottosopra da due donne che lamentavano ritardi nell’assistere un proprio familiare. Le due persone hanno pensato bene di risolvere una presunta criticità, “alla vecchia maniera”, aggredendo con violenza le infermiere che stavano svolgendo il proprio lavoro.

Oltre alla condanna di un’aggressione inaccettabile e assolutamente non giustificabile (condanna che esprimo a nome dell’intera Città), vorrei sottolineare questo curioso aspetto: i fatti gravi di questa mattina dimostrano bene come la violenza non risolva mai i problemi, ma li aggravi”.