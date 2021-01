Erosione, come contrastarla: il Comune di Sabaudia fa il punto

SABAUDIA – Progettare possibili sistemi di contrasto dell’erosione e contenimento della duna e alle opportunità di accesso ai Fondi europei o di altre fonti. Le ultime ondate di maltempo, per le quali il Comune di Sabaudia ha richiesto lo stato di calamità naturale, hanno riacceso prepotentemente i riflettori sul problema delle mareggiate e il conseguente fenomeno dell’erosione costiera, che da tempo sta flagellando il litorale laziale.

Così, la sindaca Gervasi ha indetto per domani venerdì 15 gennaio, una conferenza sugli interventi in corso di realizzazione, sulle proposte operative e sinergie già attivate tra le diverse istituzioni locali e regionali.

L’incontro avverrà in via telematica e sarà trasmesso in streaming sul sito del Comune di Sabaudia per permettere anche alla cittadinanza di partecipare.