Giardino di Ninfa, pubblicato il calendario 2021 delle aperture

(foto da Fb di Massimo Amodio, vicepresidente della Fondazione Roffredo Caetani)

LATINA – La Fondazione Roffredo Caetani ha reso noto il calendario relativo alle aperture 2021 del Giardino di Ninfa. “Il 2020, anno del Centenario del Giardino di Ninfa – spiega il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Tommaso Agnoni -, è stato davvero straordinario. Come abbiamo detto più volte il numero di visitatori, nonostante l’apertura sia stata rinviata di due mesi a causa del lockdown, è stato pari a quello degli altri anni. Un successo senza precedenti che ha segnato positivamente questo anno davvero speciale che, come noto, ha potuto contare anche sulla presenza di ospiti illustri, non ultimi Stefano Bollani e il regista Matteo Garrone che ha scelto Ninfa come set del suo splendido cortometraggio per la presentazione della collezione autunno-inverno della maison Dior”.

DAL 21 MARZO – Il Giardino aprirà ai visitatori il primo giorno di primavera e nel corso dei primi mesi dell’anno proseguiranno gli eventi per il Centenario con alcuni degli appuntamenti che erano stati rinviati nel 2020 a causa dell’emergenza Covid.

Prenotazioni esclusivamente sul sito www.giardinodininfa.eu

Marzo: 21, 28

Aprile: 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 24 e 25

Maggio: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

Giugno: 2, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Luglio: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31

Agosto: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Settembre: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Ottobre: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31

Novembre: 1