Il 2 febbraio a Cisterna l’anticipo tra Top Volley e Vibo Valentia

CISTERNA DI LATINA – Con la Coppa Italia in corso di svolgimento, il campionato di Superlega è fermo e per la Top Volley Cisterna il prossimo appuntamento è previsto per martedì 2 febbraio alle 17:30. Al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina è in programma l’anticipo con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, sfida valida per la decima giornata di ritorno della stagione regolare del massimo campionato di pallavolo. Nonostante la pausa delle partite per il fine settimana la squadra guidata da coach Boban Kovac continuerà il suo programma di allenamento con doppie sedute quotidiane: allenamento in sala pesi la mattina e allenamento di tecnica il pomeriggio presso il palazzetto dello sport.

«Vibo è stata la rivelazione di questo campionato ed esprime un buon gioco, noi però dobbiamo cercare di migliorare il nostro livello di gioco soprattutto in vista dei play off per il quinto posto e per affrontare la lunga pausa prima di ricominciare a giocare con le giuste motivazioni» chiarisce Oreste Cavuto.

Sabato pomeriggio, al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina, capitan Sottile e compagni svolgeranno l’allenamento congiunto con l’Aversa Normanna, formazione che partecipa al campionato di serie A3. L’allenamento sarà chiaramente a porte chiuse e l’accesso verrà limitato esclusivamente al gruppo squadra dei due Club. Lunedì pomeriggio seduta di tecnica al palazzetto mentre martedì, il giorno della partita con Vibo, la rifinitura sarà in programma alle 11:00.