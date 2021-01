Il Nuovo Cos Latina sbarca su Fifa21 per PlayStation4

LATINA – Il Cos non può giocare sui campi e affronterà il campionato Fifa21 per PlayStation4. Un’idea divenuta realtà grazie alla collaborazione con alcuni esperti e-player italiani e in attesa di saperne di più sulla stagione sportiva fermata a fine ottobre.

Il progetto – spiega in una nota il Nuovo Cos Latina – vedrà come protagonisti Leonardo Di Vittorio e Mario Fullone, i capitani di una formazione che a partire da questa settimana prenderà parte ad alcune manifestazioni Pro Club. Le partite si svolgeranno nella modalità 11vs11 e tra le avversarie del Nuovo Cos Latina ci saranno anche formazioni come la Carrarese, il Palermo, il Savoia e la Luparense tanto per citarne alcune.

“Siamo felici e orgogliosi di iniziare questo cammino che per noi rappresenta una novità assoluta – ha tenuto a precisare il presidente Rino Somma -. Tutto nasce da una intuizione del nostro team manager Davide Mancini che ha proposto una collaborazione che ci darà modo di misurarci su un campo diverso dal solito. Dopo averne parlato con i soci Andrea Giuliani e Agostino Tucciarone, abbiamo deciso di dare il via ad una iniziativa che seguiremo con forza, interesse e curiosità”.

“Ciò che ci ha colpito – afferma Davide Mancini – è il grande entusiasmo degli e-player che difenderanno il nome della nostra società. Amiamo fare squadra, condividere una passione e per questo ci siamo convinti a sbarcare nel mondo del gaming, con l’auspicio di ottenere non solo risultati di prestigio, ma di riuscire con il tempo a creare nuove sinergie, oltre a iniziative ed eventi che possano permettere a chiunque di avvicinarsi al Cos Latina”.

L’idea è di coinvolgere i propri tesserati e tutti gli amanti dei videogiochi attraverso l’istituzione di una seconda squadra e la creazione di una vera e propria Academy dove chiunque potrà avere la possibilità di giocare, divertirsi e sentirsi parte di una vera famiglia.

Gli e-player neroverdi hanno già aperto la pagina Facebook dedicata ‘COS LATINA Esports’, dove saranno pubblicate tutte le notizie riguardanti gli incontri della formazione virtuale. L’inizio di una esperienza che i capitani Leonardo Di Vittorio e Mario Fullone definiscono entusiasmante: “Abbiamo un team molto competitivo, nel quale ci sono persone di ogni fascia d’età che hanno una grande passione per il gaming. Nel corso del tempo abbiamo affinato la nostra tecnica e desideravamo sentirci parte di una famiglia. Nel Cos Latina si sente forte questo senso di appartenenza, l’obiettivo è di crescere insieme, dando sempre più visibilità ad un settore in forte espansione quale è quello del calcio virtuale. Faremo del nostro meglio, sicuri di avere a fianco un club che ci darà grande supporto. Oltre a partecipare ai campionati, faremo delle sessioni di allenamento in cui coinvolgeremo anche i tesserati del Cos Latina desiderosi di farsi largo nel gaming, con la speranza che il nostro gruppo diventi sempre più forte e competitivo”.