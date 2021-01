Incendio in un’azienda di Latina Scalo, intervento dei Vigili del fuoco

LATINA SCALO – I Vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte nella zona industriale di Latina Scalo dopo la segnalazione di un incendio. Sul posto, in un’azienda chimica, la squadra territoriale di Latina ha constatato la presenza di un principio di incendio scaturito da un mal funzionamento di una caldaia che produce vapore provocando il surriscaldamento della coibentazione di una cisterna di olio diatermico. Fondamentale il primo intervento della squadra antincendio aziendale che ha iniziato le operazioni di spegnimento portate a termine dal personale intervenuto che ha messo anche in sicurezza il sito. Non si registrano persone coinvolte.