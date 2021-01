A Monza la Top Volley gioca il primo match del 2021

Shares

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna oggi alle 16 sarà impegnata a Monza nella prima partita di Superlega del 2021. Con il cambio di anno i pontini proveranno anche a voltare pagina dopo un periodo troppo avaro di soddisfazioni. La formazione di coach Boban Kovac giocherà contro il Vero Volley Monza nell’anticipo pomeridiano del massimo campionato nazionale di pallavolo maschile.

«Contro Monza sarà una partita difficile, come tutte del resto e non ci sono molte cose da dire perché qualsiasi cosa sarebbe vista come il voler cercare scuse e io non voglio proprio cercare scuse per questa situazione in cui ci troviamo – taglia corto Mimmo Cavaccini, libero della Top Volley Cisterna – Dobbiamo provarci e provarci ancora, parlare delle altre squadre mi sembra stupido perché siamo noi i primi responsabili di questa annata dannatamente inconcludente e chiaramente ci prendiamo tutte le responsabilità: dobbiamo preservare il gruppo squadra perché è la cosa più importante che abbiamo in questo momento, inoltre mancano ancora molte partite e l’unica cosa che possiamo fare è provarci: siamo in difficoltà evidente e non è facile gestire questa situazione in cui ci siamo cacciati». Poi il libero salernitano sposta l’attenzione sui tifosi della Top Volley e lancia un messaggio diretto. «Ci tengo a salutare i nostri tifosi e voglio augurare loro buon anno, sotto tutti i punti di vista, augurandoci che sia un anno nuovo diverso da quello che ci siamo appena lasciati alle spalle – spiega Cavaccini – anche se sono delusi continuano comunque a seguirci: loro ci mancano tanto e sono certo che ci avrebbero sicuramente aiutati con la loro presenza al palazzetto».

VARIAZIONI – Dopo questo sesto turno di Superlega la Top Volley Cisterna tornerà in campo il 10 gennaio prossimo (il match è stato anticipato alle 17:00) quando in casa arriverà il Nbv Verona nella sfida valida per la settima giornata di ritorno della Superlega. Mentre il match in trasferta tra Itas Trentino e Top Volley Cisterna, inizialmente previsto per il 17 gennaio, è stato anticipato a sabato 16 gennaio alle ore 17:00 a causa dell’indisponibilità dell’impianto.

LA CLASSIFICA – Sir Safety Conad Perugia 43, Cucine Lube Civitanova 33, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 28, Itas Trentino 27, Gas Sales Bluenergy Piacenza 24, Leo Shoes Modena 23, Vero Volley Monza 20, Allianz Milano 20, NBV Verona 16, Consar Ravenna 13, Kioene Padova 12, Top Volley Cisterna 5.