Latina, incendio in casa, muore un uomo di 77 anni

LATINA – Un uomo di 77 anni è morto carbonizzato nell’incendio dell’abitazione nella quale viveva a Latina. La tragedia questa mattina all’alba in Via Giovanni Cena dove sono intervenuti i vigili del fuoco chiamati da alcuni residenti che hanno visto le fiamme uscire dall’abitazione. Quando il rogo è stato domato i pompieri hanno trovato il corpo privo di vita. Sono in corso accertamenti per capire se l’anziano vivesse da solo e che cosa sia accaduto.