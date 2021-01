Musica, le lezioni del Campus: è la volta di Luis De Pablo

Shares

LATINA – Fra le iniziative che hanno segnato il cinquantenario della Fondazione Campus Internazionale di Musica, ci sono anche le lezioni di musica del compositore Alessandro Solbiati, autore e storico conduttore delle lezioni di musica su Radio3, che prende spunto dal prezioso archivio dell’istituzione di Latina (in cui sono conservati i fondi di alcuni noti compositori del XX e XXI secolo) per approfondire la musica di Goffredo Petrassi, Luis de Pablo ed Ennio Morricone, tre compositori legati alla storia del Campus e di cui il Festival Pontino di Musica ha accolto in più occasioni loro musiche in prima assoluta.

Dopo i primi due incontri dedicati a Goffredo Petrassi (on line dal 28 dicembre) – spiegano dalla Fondazione musicale di Latina – il 4 gennaio (a partire dalle ore 18) saranno on line la terza e la quarta lezione, dedicate a Luis de Pablo (1930) Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2020, e dal 2010 presidente onorario del Festival Pontino di Musica, che ha accolto a partire dal 1984 più di una decina di sue prime esecuzioni assolute. Il legame con il Campus è testimoniato anche dal Fondo Luis de Pablo posseduto dall’Archivio, che contiene manoscritti musicali autografi e appunti del maestro. Nel primo incontro Solbiati presenta le Le Prie-Dieu sur la terrasse (1973) per un percussionista e Anatomías (2005/2007) per viola e cinque strumenti. Il secondo incontro verte sul Trio per violino, violoncello e pianoforte (1993), scritto per il Trio Matisse. Tre opere composte in momenti diversi della carriera del musicista basco, spunto per ricostruire oltre trent’anni del suo percorso creativo.

Le lezioni vengono mandate in onda sui canali social della Fondazione (facebook e youtube) e sull’app della Regione Lazio Laziocult dove rimangono on line per successive visioni e una volta pubblicate, rimarranno sui canali social della Fondazione Campus Internazionale di Musica e sulla app della Regione Lazio Laziocult, disponibili per successive visioni. L’11 gennaio saranno on line gli ultimi due incontri con Solbati dedicati alla musica di Ennio Morricone.