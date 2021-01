Latina, sul sito di stoccaggio per inerti, la protesta sulla Migliara 45

LATINA – E’ in corso a Borgo San Michele lungo la Migliara 45, la manifestazione dei residenti, guidata da esponenti di Fratelli D’Italia, che si dicono contrari all’indicazione del sito di stoccaggio per inerti alle spalle della Plasmon. Un’indicazione uscita dalla conferenza dei sindaci la scorsa settimana sulla base della documentazione illustrata dai tecnici della Provincia.

Il primo cittadino di Latina Damiano Coletta, durante un incontro-stampa per parlare della raccolta “porta a porta”, ha ricordato che è la legge a imporre la chiusura in ambito provinciale del ciclo dei rifiuti e che su questo la conferenza dei sindaci sta lavorando da tempo. Ricordando che Latina è il comune più popoloso e che deve esserci da parte di tutti un atteggiamento responsabile e consapevole sul problema, ha chiarito che come sindaco andrà avanti con l’obiettivo di argomentare dal punto di vista tecnico, e alla luce di criteri oggettivi, se quello individuato alle porte di Latina, sia o davvero il sito più idoneo per lo stoccaggio di rifiuti o se non si debba invece lavorare ad una nuova soluzione diversa. Ha anche ribadito il “no” assoluto alla riapertura della discarica di Borgo Montello “che ha già dato e ora aspetta la bonifica e i ristori”.

“Siamo fortemente contrari all’apertura di una nuova discarica a Latina, e ci opporremo con ogni mezzo alla scelta della zona Plasmon – ha fatto sapere in una nota il senatore Nicola Calandrini – Prendiamo atto che anche il sindaco non ha le idee chiare, perché non si è opposto all’individuazione del sito da parte dei tecnici della provincia, pur sostenendo pubblicamente i suoi dubbi in merito all’idoneità della zona, tanto che nominerà a sua volta dei consulenti per analisi tecniche. Del resto l’area in questione non solo è nei pressi del parco nazionale del Circeo, ma è anche in prossimità di zone densamente abitate”.

Coletta incontrerà i rappresentanti del comitato di Borgo San Michele nei prossimi giorni.