Lazio, allerta meteo per vento e mareggiate

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domenica 31 gennaio, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca nord-occidentali con raffiche di burrasca forte specie sui settori costieri e appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e per vento su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.