Mostre al tempo del Covid, in piazza del Popolo un muro virtuale per gli artisti locali

LATINA – Un muro virtuale in piazza del Popolo a Latina dove gli artisti, anche in tempi di Covid, con musei chiusi e mostre vietate (al chiuso), possano esporre la propria arte donandola alla città. E’ l’idea di Artown-Latina a Colori , “un contributo che Solidarte vuole dare alla nostra città in questo nuovo inizio anno”, spiegano gli ideatori Giuliana Bocconcello e Michele Catalano.

“Latina il 18 dicembre ha compiuto 88 anni e, nonostante gli acciacchi figli del tempo, è viva e vitale – sottolinea Catalano – Solidarte da ormai 10 anni celebra il compleanno della nostra città organizzando uno degli eventi più importanti nel panorama culturale del nostro territorio, La Biennale d’Arte Contemporanea Città di Latina – premio Sergio Ban, ma purtroppo quest’anno, per garantire la salute e la sicurezza di artisti e pubblico, ha deciso di rimandare questo importante appuntamento. Tuttavia, abbiamo deciso di chiamare a raccolta tutti i nostri amici artisti per provare a costruire insieme uno spazio espositivo “alternativo” e celebrare così la linfa creativa che scorre ancora potente tra le strade delle nostre vite e della nostra città. Abbiamo installato un “muro virtuale” all’interno di Piazza del Popolo e lo stiamo mettendo a disposizione di tutti gli artisti che vogliono regalare un’opera a Latina per questo augurio collettivo”.

Saranno gli artisti a dover decidere se contribuire all’iniziativa (c’è tempo fino al 30 gennaio). Qualcuno lo ha già fatto aderendo all’invito dell’associazione di promozione sociale e inviando, per mail a info@latinasolidarte.it, la foto di un’opera in formato digitale (jpg preferibilmente) in alta risoluzione.

“Tutte le foto idonee di opere di scultura, pittura, ceramica, fotografia, installazioni verranno montate sul muro e condivise con gli artisti e attraverso i canali di comunicazione”, spiegano da Solidarte che realizzerà anche un totem multimediale “in grado di proiettare tutte le opere partecipanti sui muri della nostra città”.

Il totem verrà ospitato prima in uno spazio messo a disposizione dall’Assessorato alla Cultura, e poi reso itinerante, in spazi privati o pubblici, e comunque a disposizione di coloro che vorranno ospitarlo.

Il progetto è inserito nella programmazione delle iniziative “La Cultura e l’Arte al tempo del Covid19” e verrà realizzato con il contributo del Comune di Latina.