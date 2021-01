Nancy Piccaro guiderà gli Infermieri pontini anche per il prossimo quadriennio – TUTTI GLI ELETTI

LATINA – Nancy Piccaro è stata confermata alla presidenza dell’Opi, l’Ordine delle Professioni infermieristiche di Latina. Gli eletti nel nuovo Consiglio Direttivo si sono riuniti oggi per procedere all’attribuzione delle cariche. Per il quadriennio 2021-2024 Guido Panno sarà il vice presidente.

La Presidente dell’OPI di Latina, ha ringraziato i colleghi “per la fiducia riposta nella nuova squadra composta in parte da colleghi del consiglio direttivo uscente ed in parte da nuovi colleghi che si sono resi disponibili a lavorare per l’OPI, per la crescita professionale, sociale e culturale di tutta la categoria professionale”.

L’OPI di Latina – aggiunge la presidente Piccaro – si impegnerà a realizzare il programma presentato, consolidando gli obiettivi raggiunti e costruendo nuovi percorsi di sviluppo della professione. Gli Infermieri hanno un ruolo fondamentale nell’ambito dell’assistenza domiciliare, nelle strutture territoriali, nella prevenzione ed educazione sanitaria, negli ospedali e nelle scelte gestionali e politiche. Opereremo nel segno dell’innovazione nella continuità per rafforzare la straordinaria crescita professionale che ha segnato il cammino degli infermieri in questi anni”.

I nuovi organi direttivi sono così composti:

Consiglio Direttivo

Presidente – Annunziata Piccaro

Vice Presidente – Guido Panno

Segretario – Alessio Reginelli

Tesoriere – Antonio Melfi

Consigliere – Vincenzo D’Auria

Consigliere –Elena Lattanzi

Consigliere- Ornella Mastrobattista

Consigliere –Antonio Mattei

Consigliere –Emiliano Milani

Consigliere –Sonia Pecorilli

Consigliere –Concettina Quinto

Consigliere- Giovanni Santucci

Consigliere –Stefania Taurisano

Consigliere- Ernesta Tonini

Consigliere – Maurizio Vargiu

Commissione d’Albo per Infermiere

Presidente – Vincenzo Rossi

Vice Presidente – Renato Renzelli

Segretaria – Monia Terrazzino

Componente- Nadia Baron

Componente – Rosa Cretella

Componente – Federica Cucchiarelli

Componente – Marco De Marco

Componente – Silveria Giuliani

Componente – Francesca Varuni

Commissione d’Albo per Infermiere Pediatrico

Presidente – Luisina Agostini

Vice Presidente – Manuela Cappello

Segretaria – Giulia Fadda

Componente – Annalisa De Monaco

Componente – Chiara Ferraioli

Collegio dei Revisori dei Conti

Membri effettivi – Angela Di Meo – Simone Maggiarra

Membro supplente – Paola Scorretti