Neve sul Lazio dalle prime ore di venerdì

LATINA – Neve in arrivo sul Lazio. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore della mattina di domani, venerdì 15 gennaio 2021, e per le successive 6-12 ore si prevedono sul Lazio nevicate fino a quote collinari, con accumuli generalmente deboli.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.