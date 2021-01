Orientagiovani, Unindustria dedica una giornata agli studenti di Latina

Agevolare e facilitare le scelte didattiche delle nuove generazioni con riferimento alle specifiche aspirazioni dei ragazzi verso ruoli e professioni di natura tecnica espressamente richiesti dalle aziende manifatturiere.

Questa la finalità di “Orientamento Giovani ”, una giornata che UNINDUSTRIA LATINA dedica al confronto tra imprenditori, studenti delle scuole medie, insegnanti e genitori, con l’obiettivo di supportare i ragazzi nella scelta scolastica che si accingono a compiere. Entro il 25 gennaio, infatti, gli studenti delle scuole medie primarie dovranno iscriversi presso le scuole secondarie. La scelta potrà rivolgersi ad un importante numero di opzioni di indirizzi tecnici, scientifici e letterali. In questa fase è fondamentale supportare i ragazzi nella scelta tramite l’aiuto di genitori ed insegnanti.

Orientagiovani vuole inoltre essere l’occasione per presentare il fabbisogno delle competenze più richieste dalle imprese del territorio.

I ragazzi saranno a tu per tu con imprenditori, dirigenti scolastici, genitori, docenti e imprenditori di Latina per ascoltare testimonianze, formulare domande, condividere dubbi e progettualità, per fare scelte sul proprio futuro con il supporto di puntuali informazioni e specifici consigli sulla scelta dell’Istituto Superiore al quale iscriversi.

L’appuntamento è fissato per il giorno 15 gennaio a partre dalle 10.00 presso l’hotel Europa alla presenza del Presidente di Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo,

imprenditori e Presidi degli Istituti Tecnici di II grado di Latina. I ragazzi potranno seguire in diretta l’appuntamento collegandosi in videoconferenza.