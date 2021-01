Oroscopo del giorno 04 Gennaio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, si annuncia una giornata cupa: una delle chiavi per far durare il vostro rapporto è la comunicazione; solo così potreste risolvere in modo efficace e sostenibile le tensioni e gli equivoci. Single: se avrete un appuntamento, dovreste cercare di essere più comunicativi del solito. Professionalmente, la situazione generale cambierà a vostro favore: avrete una buona oratoria e troverete gli argomenti giusti per convincere facilmente i vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, sarete in ottima forma fisica: Mercurio vi porta energia e vi consentirà di ottemperare alle vostre missioni e agli obblighi personali.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia i messaggi saranno affettuosi e dimostrativi di sentimento ed il partner sarà orgoglioso di voi. Single: è ora di agire se volete veramente conquistare il cuore del vostro prescelto. Professionalmente sarà necessario ascoltare di più le opinioni dei vostri collaboratori per non ferire qualcuno. Per quanto riguarda la salute, Urano dovrebbe aumentare notevolmente le vostre energie ed il morale ne trarrà beneficio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la Luna vi farà sognare e vi aiuterà a concretizzare le vostre speranze ed insieme al partner scoprirete nuovi orizzonti accattivanti. Single: non dovreste essere a corto di ispirazione se deciderete di dichiarare i vostri sentimenti. Professionalmente, la Luna porterà un vento di novità: dipenderà da voi che cambiamenti deciderete di fare. Per quanto riguarda la salute, vi sentite bene nel vostro corpo e siete motivati a curavi di più e magari a rilassarvi il tempo giusto.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 giugno – 22 luglio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, il pianeta aumenterà le vostre emozioni in modo notevole. In coppia, la vostra sensibilità sarà notata dal partner che farà di tutto per accontentarvi. Single: sarete molto ispirati e più romantici del solito e se doveste incontrare persone nuove saprete gestire al meglio le vostre conversazioni. Professionalmente sarete alla ricerca di nuove sfide per dimostrare le vostre abilità e tutto quello che avete imparato ultimamente. Per quanto riguarda la salute, dovreste sentirvi molto meglio e potreste pensare di iniziare qualche attività rinvigorente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, sarà una giornata in cui i sogni e le speranze si intrecceranno armoniosamente. In coppia deciderete di concretizzare alcuni progetti e sarete in simbiosi con il partner. Single: potreste decidere di contattare una vecchia conoscenza e scoprire che è stata una buona decisione. Professionalmente, pianificherete il lavoro e le vostre intenzioni con maestria e promuovendo nuove regole per aumentare l’efficienza: a breve coglierete ottimi risultati. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi proteggeranno da tutti gli inconvenienti: godetevi la giornata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, sarete in ottima compagnia accanto al partner: la giornata si svolgerà tra sentimenti profondi e dimostrazioni d’affetto. Single: dovreste uscire di più insieme agli amici per conoscere persone interessanti. Professionalmente, dovreste cominciare ad intravedere i frutti del vostro lavoro e potrete guardare più fiduciosi verso il futuro. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete energici e vitali godendo di morale alto.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in sestile con Mercurio nel vostro segno. In coppia scoprirete un lato sconosciuto ma affascinante del partner: sarete sorpresi e vi renderete conto di quanto siete fortunati. Single: il vostro fascino parlerà per voi oggi, e non dovrete fare quasi alcuno sforzo per sollevare l’interesse altrui. Professionalmente dovreste seguire di più il vostro istinto per riuscire a risolvere alcune questioni in sospeso. Per quanto riguarda la salute, dovreste vedere un notevole miglioramento fisico e sentirvi soprattutto sereni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. In coppia, stabilirete i vostri obiettivi e riuscirete a seguire da vicino i piani per il futuro insieme al partner. Single: sapete bene cosa volete dalla vita e farete di tutto per riuscirci. Professionalmente, Marte vi aiuterà ad attuare una strategia molto perspicace per raggiungere le vostre mette: siete anche disposti a qualche sacrificio pur di proseguire in sicurezza. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete abbastanza bene, ma dovreste concedere più tempo al riposo quotidiano.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, è favorita la comunicazione e la vostra buona intuizione: avrete la capacità di anticipare i desideri del partner rendendolo felice. Single: potreste approfondire un’amicizia ed arrivare a livelli più seri. Professionalmente non dovete perdere di vista le attività importanti: concentratevi e vedrete che tutto vi sembrerà molto più facile. Per quanto riguarda la salute, sarete vitali ed energici: capite come canalizzare le vostre forze per prolungare il benessere.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, alcuni di voi sentiranno che i sentimenti non sono più quelli di una volta: parlate col partner e cercate di scoprirne insieme la causa. Single: non avrete voglia di incontrare troppe persone e sarebbe saggio concentrarvi solo su quello che vi interessa realmente. Professionalmente, avrete più responsabilità del solito: cercate di rimanere concentrati per superare nuove sfide. Per quanto riguarda la salute, l’ansia potrebbe prendere il sopravento: rimanete tranquilli e cercate di dedicarvi ad attività divertenti.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, si risveglia il vostro amore più profondo: sarete attratti dalla sensualità del partner ed insieme passerete dei bei momenti. Single: dovreste pensare di più al vostro stile di vita prima di decidere che persona scegliere. Professionalmente, vi sentirete insoddisfatti e potreste diventare troppo impulsivi: fate attenzione alle parole per evitare conflitti irrimediabili. Per quanto riguarda la salute, dovreste preoccuparvi dell’aspetto nutrizionale e cercare di pensare positivamente per evitare un crollo morale.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in sestile con Mercurio nel vostro segno. In coppia, sarete tolleranti verso le idee del partner ed insieme potreste avviarvi a nuove avventure. Single: tenderete ad abbassare le vostre esigenze ed aprirvi con le persone più del solito. Professionalmente, dovreste avere una giornata tranquilla e soddisfacente: il vostro lavoro sarà efficace e gli sforzi riconosciuti. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete bene e non avrete nulla di cui preoccuparvi: godetevi la vostra giornata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.