Oroscopo del giorno 11 Gennaio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in sestile con il Sole nel vostro segno. L’aspetto astrale insinuerà dei dubbi nelle coppie: vivere in una relazione senza passionalità vi spinge a pensare ad altro. Single: sperate di trovare nel passato le risposte sul vostro futuro. Mentre tutto cambia e si evolve, ogni storia è diversa. Le Stelle vi invitano a non scavare troppo nei meandri dei pensieri ma di aprire le braccia all’amore. Professionalmente il vostro atteggiamento riservato vi tornerà utile nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la salute, alla fine della giornata vi sentirete esausti: avete bisogno di riposo e di dormire bene.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la congiunzione astrale vi permetterà di adattarvi facilmente alle aspettative del partner e sarete molto più attenti ai suoi desideri. Sarete più diplomatici e gentili nelle osservazioni, cosa importante per la vostra convivenza. Single: avrete buone possibilità di fare un incontro interessante, specialmente se con la cerchia dei vostri amici deciderete di movimentare l’atmosfera. Professionalmente Urano vi farà pretendere sempre di più con una certa impazienza. Cercate di temperare i vostri eccessi ed adottate un atteggiamento più sottile nelle situazioni quotidiane. Per quanto riguarda la salute, godrete di ottime condizioni sia fisiche sia morali: il vostro buon umore sarà contagioso.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete più ispirati ed audaci del solito e prenderete la situazione in mano per uscire da una routine pesante e riportare la fiamma della passione all’interno della vostra relazione. Single: saranno favoriti i nuovi incontri. Professionalmente Plutone vi spingerà a rivedere alcune delle vostre decisioni: qualunque sia la ragione, non avrete altra scelta che essere reattivi. Per quanto riguarda la salute non vi sentite molto sereni: un’attività fisica vi aiuterebbe a canalizzare l’energia e a regolare il sonno.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, cercate di far partecipare di più il vostro partner alle vostre faccende quotidiane: può essere l’occasione per avere risposte importanti ad problematiche recenti. Single: le vostre emozioni saranno al limite e la discrezione e la modestia vi renderanno troppo enigmatici. Professionalmente sarete guidati dal vostro intuito, confidando più nel talento più che nel ragionamento: tuttavia, oggi, potrebbe funzionare meglio in questo modo. Per quanto riguarda la salute avete qualche problemino fisico, ma non disperate, non è nulla di grave.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia il fascino e l’eloquenza saranno il vostro grido di battaglia: è arrivato il momento di godervi la vita insieme. Single: dovreste esprimere i vostri sentimenti senza temere di poter essere respinti. A lavoro sarete particolarmente ingenui e tenderete a confondere i sogni con la realtà: prima di confidare troppo nelle promesse che vi sono state fatte, sarebbe bene verificarne la fattibilità. Per quanto riguarda la salute, Marte vi donerà maggiori energie e sarete di ottimo umore.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia non sarete proprio sulla stessa lunghezza d’onda del partner, ma non dovreste nemmeno incorrere in forti tensioni: se vi incolpa di mancanza di coinvolgimento, riuscirete brillantemente a chiarire la situazione. Single: se avete un appuntamento, cercate di essere più realisti e di parlare con chiarezza. Professionalmente la Luna vi rende un po’ distratti e dovrete mostrare una buona organizzazione per essere efficienti. Per quanto riguarda la salute, il benessere generale della giornata potrebbe essere momentaneamente disturbato: cercate di riposarvi un po’ di più magari non facendo le ore piccole.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia riuscirete ad evitare tutti i disaccordi e passerete una buona giornata insieme al partner. Dovreste tuttavia cogliere l’occasione per parlare di più del vostro futuro. Ai single Urano donerà molta allegria nei rapporti con gli altri: avete voglia di vivere e di conoscere gente nuova. Professionalmente, riuscirete a raggiungere gli obiettivi giornalieri giocando con parole: non vi manca la fantasia e l’immaginazione. Per quanto riguarda la salute, sarete di ottimo umore, e questo vi farà dimenticare tutti quei piccoli mali che di solito vi disturbano.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà un giorno perfetto per pianificare una cena romantica, una passeggiata nella natura o per decidere un fine settimana speciale. Per i single un periodo di solitudine può essere utile per fare il punto sui valori fondamentali e per stabilire le priorità. Professionalmente, l’aspetto astrale, dovrebbe incoraggiarvi a rischiare. La vostra intuizione sarà la miglior guida. Per quanto riguarda la salute, dovreste praticare attività rilassanti per riuscire ad incanalare l’energia e per sentirvi più riposati, sereni ed efficienti. Provateci, non avete nulla da perdere.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avrete la possibilità di portare un po’ di fantasia nel vostro rapporto e di riscaldare l’atmosfera generale. Farete passi importanti che vi porteranno nella giusta direzione insieme alla vostra metà. Single: sarà un giorno ideale per sedurre e andare oltre. Professionalmente niente fermerà i vostri progressi e le Stelle agiranno in modo da incontrare persone interessanti che apprezzeranno le vostre idee. Per quanto riguarda la salute, sarete al top: pieni di energie e di entusiasmo riuscirete a fare tutto quello che vi siete proposti.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il partner non potrà resistervi: ha bisogno di voi al proprio fianco, di osservarvi, ammirarvi, ma anche di intrattenervi con lunghe conversazioni appassionate ed eccitanti. Sfruttate appieno questa bella atmosfera, senza fare domande. Single: il vostro fascino ed il vostro magnetismo saranno all’altezza e potreste non rendervi conto di quante attenzioni attirerete. Professionalmente sarete particolarmente creativi: le vostre idee saranno un passo avanti a quelle degli altri, e spetta a voi renderle vincenti. Per quanto riguarda la salute, sarete nelle migliori condizioni fisiche e morali: avrete una buona resistenza e la concentrazione intatta.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia saprete preservare una buona armonia e non permetterete che qualcosa la disturbi. Con cura, adatterete le vostre reazioni all’umore del partner, in modo da trovare il giusto compromesso tra i vostri desideri e quelli altrui. Single: sarete molto sensibili agli altri e saprete immediatamente come avvicinarvi alle persone che ruotano intorno a voi. Professionalmente Urano vi invita a prendere le giuste iniziative. Se avete qualcosa da difendere, è il momento giusto: avete esperienza per portare buone argomentazioni e capacità di convincere. Per quanto riguarda la salute sarete in uno stato d’animo eccellente e niente vi fermerà: pieni di energia ed entusiasmo dovreste approfittare di questo giorno per divertirvi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia ogni opportunità sarà buona per sorprendere la vostra metà: che si tratti di una nuova attività, di una cena improvvisata a lume di candela o di un weekend a sorpresa: ultimamente fate di tutto per uscire dalla routine. Single: non cercherete necessariamente di sedurre ma, tuttavia, il vostro fascino avrà successo. Professionalmente, avrete tutte le carte in regola per brillare e svolgere i compiti che vi saranno affidati. Non esitate a concentrarvi sul lavoro di squadra e mettere insieme le idee di tutti. Il Sole vi darà un senso di benessere e niente riuscirà ad oscurare la vostra giornata: potreste decidere di seguire una dieta più equilibrata che vi darà soddisfazioni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.