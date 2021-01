Oroscopo del giorno 28 Gennaio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete attratti dal partner più del solito: siete affettuosi ed avete deciso di concedervi più tempo da passare insieme. Single: Venere vi sarà di grande aiuto nella zona dell’amore ed i nuovi incontri saranno molto piacevoli. A lavoro trascorrerete una giornata piacevole: siete efficienti ed i rapporti sono cordiali. Sarete tentati di aiutare coloro che ne avranno bisogno. Per quanto riguarda la salute vi sentite in gran forma e siete motivati nel praticare attività fisiche.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie godono di un legame molto profondo: i segni di affetto e la tenerezza lo stanno rafforzando. Single: è una giornata favorevole agli incontri e potreste conoscere una persona che vi farà cambiare il vostro solito modo di pensare alla vita. A lavoro la situazione professionale si sta consolidando e vi consente di considerare il futuro con un po’ più di serenità. Per quanto riguarda la salute potreste sentirvi troppo stanchi ed avrete l’impressione che ogni vostra azione sia un ulteriore sforzo da compiere. Prendetevi qualche pausa di tanto in tanto.

Amore 5/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in quadrato con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia vi sentite bene nella vostra situazione attuale e non vorreste che nulla cambi. Single: finalmente avete deciso di pensare di più a voi stessi. Professionalmente, questo periodo astrale annuncia trattative in corso, specialmente se praticate nel settore del commercio. Potrebbero esserci cose da rivisitare per raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda la salute, il momento è ben scelto per effettuare un piccolo controllo sanitario: se alcuni disturbi infastidiscono il corpo od il morale al momento, se vi sentite esausti, è tempo di assicurarvi che tutto vada bene.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia gli amori si risveglieranno per la vostra gioia ed i legami intimi si intensificheranno. Godetevi l’un l’altro e lasciate le preoccupazioni quotidiane da parte per alcuni giorni. Single: siete pronti ad iniziare nuove avventure e gli incontri che farete vi guideranno verso l’amore. A lavoro siete dinamici e sapete come motivare gli altri, tuttavia, fate attenzione a non diventare presuntuosi. Per quanto riguarda la salute, sotto questa posizione di Marte, gli sforzi eccessivi o estenuanti non sono consigliati.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, i messaggi non solo saranno ascoltati, ma avrete anche le risposte che vi aspettavate. Vi sentirete rilassati e sereni. A lavoro sarà una giornata molto impegnativa, ma con il vostro entusiasmo aumentato dal Sole, riuscirete a superare qualsiasi sfida. Per quanto riguarda la salute, siete così impegnati in questo momento che non pensate affatto al vostro benessere: saltare i pasti di tanto in tanto non ha importanza, ma con tale attività, vi indebolirete rapidamente. Siate ragionevoli e prendetevi una piccola pausa.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il partner vorrebbe vedervi un po’ più creativi e meno convenzionali. Single: dovreste dimostrare un po’ più di fantasia ed avrete sicuramente un buon incontro. A lavoro proverete ad essere gentili ma potreste tuttavia diventare irascibili: cercate di mantenere la calma per evitare i conflitti. Per quanto riguarda la salute, non vi sentirete al massimo delle vostre forze: si tratta della mancanza di sonno delle ultime notti o sarà la conseguenza di alcuni eccessi dannosi fatti ultimamente.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno e promette serenità e benevolenza nella vita di coppia. La condivisione e le discussioni profonde saranno sul menu del giorno e guarderete al futuro insieme al partner con un occhio contemplativo. Single: non è impossibile che incontriate la perla rara che abbatterà le vostre barriere più forti. Professionalmente, se i rapporti con i colleghi sono relativamente buoni, potete sperare che sarà altrettanto con i superiori, o con la clientela: è un grande giorno per firmare contratti o costruire partnership di tutti i tipi. Per quanto riguarda la salute, il Sole vi incoraggerà a prendervi più cura di voi stessi: potreste semplicemente correggere alcune cattive abitudini e bandire alcuni dolci dannosi per il peso e per i denti.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, che siate una coppia o che siate soli, sarete in una fase di riflessione. Coloro in coppia cercheranno di stabilizzare la loro relazione, consolidarla o placarla. I single tenderanno a mettere in discussione il proprio atteggiamento ed è una buona cosa. Professionalmente sarete seri, rigorosi, concentrati, organizzati e riuscirete a portare a termine alcuni progetti importanti. Per quanto riguarda la salute, sarete molto energici ma dovreste prendervi qualche pausa per rilassarvi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Nettuno è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, avete difficoltà a capire ciò che volete veramente, spingendovi a dubitare della sincerità del partner. La vostra incapacità di decidervi distorce la vostra relazione. Single: anche voi avete dei dubbi su tutto e su tutti. Una breve pausa per pensare vi farebbe bene. Professionalmente,

Nettuno porta fluttuazioni o cambiamenti: una valutazione obiettiva del vostro avanzamento di carriera in relazione alla vostra situazione personale sarebbe rilevante. Per quanto riguarda la salute, sentirete una leggera tensione nervosa e dovreste pensare di più al vostro benessere: prendetevi una pausa per rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Nettuno è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia vivete in un’atmosfera molto particolare ed il vostro comportamento o quello del vostro partner potrebbero minare il rapporto tra di voi. Se siete single, avete tutto l’interesse a coltivare fiducia e serenità. A lavoro siete stressati, avete molte cose da fare e tanti progetti in mente ma non trovate la giusta motivazione: riflettete e cercate di calmarvi per non compromettere i rapporti futuri. L’ansia ed i dubbi sul futuro si ripercuotono anche nei confronti della vostra salute: cercate di dedicare più tempo al riposo e alle attività che vi rendono felici.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Le coppie saranno felici della loro relazione, la serata passerà sicuramente sotto il segno dell’intimità e della sensualità. Single: vi sentite apprezzati e questo promuove approcci piacevoli. A lavoro potreste incontrare alcuni problemi di gestione: affermate categoricamente il vostro punto di vista per evitare ulteriori malintesi. Per quanto riguarda la salute, la configurazione planetaria è stimolante sotto ogni aspetto, tuttavia, fate attenzione agli eccessi alimentari.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia, i vostri sentimenti sono ambivalenti ed il partner lo noterà. Dovreste raddoppiare gli sforzi e sarebbe meglio comunicare di più, altrimenti la giornata sarà segnata da esitazioni tra amore e odio, gioia e tristezza. Single: non allontanate le persone che vogliono avvicinarvi. Professionalmente avete la sensazione di trovarvi in una situazione stagnante che vi pesa: abbiate pazienza, tutto va per la giusta strada. Per quanto riguarda la salute, le Stelle influenzano il vostro umore e solleticano la vostra sensibilità: per alleviare le tensioni cercate di dedicare un po’ di tempo alle attività fisiche.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.