Oroscopo del giorno 29 Gennaio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, i rapporti di coppia prosperano, siete pronti ad andare oltre e pianificare il futuro. Single: il sentirvi bene oggi è contagioso ed attira l’attenzione. Godetevi questi momenti di serenità accanto alle persone che vi apprezzano. A lavoro sarete molto attenti ai vostri interlocutori e riuscirete ad affascinarli con le vostre idee innovative. Per quanto riguarda la salute, potreste sentire qualche episodio di stanchezza, ma nulla di grave: basterà riposarvi un momento e vi sentirete meglio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Nettuno è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia fate attenzione a non diventare troppo gelosi: potreste accusare il partner di alcune cose gravi senza pensare alle conseguenze. Single: dovreste riuscire a convincere una persona che i vostri sentimenti sono sinceri. A lavoro sono in arrivo novità positive, siete apprezzati da colleghi e superiori e se lavorate per voi stessi vedrete presto buoni risultati. Per quanto riguarda la salute, sarebbe saggio fare un check-up ogni tanto per sentirvi rassicurati e sereni.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in trigono con il Sole nel vostro segno ed in coppia potreste sentire il bisogno di esprimere il vostro amore più del solito: un’ondata di passione vi spingerà tra le braccia del partner per la sua più grande felicità. Single: sarete molto emotivi e dovreste fare attenzione a non lasciarvi ingannare dalle apparenze. Professionalmente, l’aspetto astrale annuncia la firma di un documento importante, a meno che non si tratti di un colloquio di lavoro. Per quanto riguarda la salute non lasciatevi trasportare da pensieri oscuri o negativi: più bloccate gli elementi nella mente, più rischiate di perdere vitalità.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sul piano sentimentale, gestite i vostri rapporti con mano esperta, che siate una coppia o una persona single. Il partner o la persona corteggiata è guidata dalla vostra condotta, che sembra essere perfetta. Professionalmente, di fronte a situazioni piuttosto difficili, sarete in grado di mostrare la vostra compostezza in modo da non perdere il controllo delle vostre emozioni: la vostra freddezza e diplomazia lasceranno senza parole i vostri colleghi. Per quanto riguarda la salute, la forza della mente associata ad un buon tono garantisce un’ottima resistenza a qualsiasi test. Approfittate di questa energia positiva per praticare un’attività che richiede impegno fisico.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno e la parola d’ordine del giorno sarà: rassegnazione. L’aspetto astrale vi fa arrendere un po’. In coppia siete stanchi di ripetere sempre la stessa cosa e di non essere ascoltati. Ma forse non usate la tecnica giusta per far arrivare i vostri messaggi. Per i single, la stessa lotta: siete delusi e pessimisti e ci vuole un po’ di pazienza. Professionalmente è meglio adottare un atteggiamento di ripiego: è meglio non partecipare ai dibattiti attuali perché si sarebbe tentati di provocare gli altri e ciò ovviamente si rivelerà a vostro svantaggio. Per quanto riguarda la salute, la Luna vi impedisce di dormire e Nettuno vi spinge a compensare lo stress criticando tutto ciò che accade intorno a voi. Se non fate nulla per fermare tutto questo, potreste avere qualche difficoltà.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in congiunzione con il Sole nel vostro segno e causerà qualche interferenza nelle coppie. Attenzione alle parole che direte, potreste pentirvene. Single: se avete incontrato qualcuno ultimamente, oggi potrebbe cercare di saperne di più su di voi. Fate uno sforzo e siate più socievoli. A lavoro la dinamica è buona ma alcuni di voi saranno un po’ meno motivati, ma è solo un momento passeggero. Per quanto riguarda la salute l’effetto combinato di questi due pianeti vi darà un’energia significativa questa mattina e vi alzerete dal letto più facilmente del solito. Sarebbe bene fare alcuni esercizi fisici, una colazione sana e l’intera giornata continuerà su questa buona base.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia avrete l’opportunità di dire ciò che pensate. Attenzione però a non diventare troppo brutali: un po’ di dolcezza nelle parole sarebbe gradita. Anche i single avranno la possibilità di esprimersi con più chiarezza e guadagneranno terreno. A lavoro niente sembra andare secondo le vostre aspettative: meglio fermarvi un po’ a riflettere per riprendere in mano la situazione. Per quanto riguarda la salute dovreste rilassarvi il ​​più possibile e cambiare idea regolarmente per evitare di concentrarvi solo sulle aree oscure.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia sapete esattamente cosa dovete fare per godere al massimo della vostra vita insieme: il partner ve ne sarà grato. Single: avete deciso di cambiare atteggiamento per avvicinarvi di più alle persone che vi piacciono. A lavoro sarete brillanti e riuscirete a gestire qualsiasi situazione con mano esperta. Per quanto riguarda la salute la forma fisica è ottima, resta solo da esercitarvi un po’ per mantenervi forti.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente avrete l’opportunità di rafforzare il vostro rapporto. Le coppie Sagittario-Sagittario saranno esattamente sulla stessa lunghezza d’onda, e la serata potrebbe essere particolarmente sensuale. I single non dovrebbero esitare ad accettare un invito: il periodo è favorevole. A lavoro si annuncia una giornata particolarmente piacevole: dovete solo saper trarne vantaggio. Per quanto riguarda la salute vi sentirete in ottima forma. Coloro che praticano sport saranno presi da un grande desiderio di uscire per allenarsi e gli altri saranno sorpresi di fare progetti che li renderà felici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Il pianeta distribuisce, oggi, il suo potere di attrattiva sui nativi di questo segno. Single: ci saranno molte opportunità di incontrare persone interessanti. In coppia, il giorno sembra essere segnato dal vostro desiderio di mostrare al partner quanto è importante per voi e vi farà capire che il messaggio è andato bene: la serata non si svolgerà di certo davanti alla televisione. Professionalmente, se pensate di non aver gestito bene un progetto, vi renderete conto che non è affatto così e che vi trovate su una buona strada. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi sperimenterà un’energia favorevole. Anche il morale sarà alto.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia probabilmente vorreste prendervi una piccola pausa o prenotare questo giorno per le vostre attività personali: provate a discuterne col partner. Single: non fate affidamento sulle apparenze, prendetevi il tempo necessario per conoscere le persone. A lavoro, il vostro ottimismo e la vostra curiosità accentuata dall’influenza astrale vi aiuterà ad aprire alcune porte. Coloro che hanno in mente un progetto faranno di tutto per arrivarci. Per quanto riguarda la salute non dovreste sentire alcun tipo di fastidio: godetevi la giornata come meglio crediate.

Amore 3/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia sarete sulla stessa lunghezza d’onda del partner. Anche se vi sono alcune differenze nei punti di vista, finirete sempre per essere d’accordo. Single: questo aspetto planetario facilita incontri diversi e vari. Potrebbe essere l’occasione che stavate aspettando da un po’. A lavoro, Saturno influenzerà il lato creativo: le idee emergeranno una dietro l’altra nella mente e sarete piacevolmente sorpresi di poterli esprimere senza difficoltà ai vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, l’energia generale è piuttosto buona e coloro che amano lo sport possono indulgere in resistenza senza preoccupazioni. Saturno è il pianeta del tempo, non esitate a prendervi un paio d’ore per esercitare il vostro corpo.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.