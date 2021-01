Parco Vasco De Gama, Coletta rinviato a giudizio dalla Corte dei Conti

LATINA – Il sindaco di Latina Damiano Coletta è stato rinviato a giudizio dalla Corte dei Conti per presunto danno erariale sulle questioni della vandalizzazione e del lamentato ritardo nei lavori di ripristino della funzionalità delle strutture del Parco Vasco de Gama. Lo comunica il primo cittadino in una nota.

La notifica è stata indirizzata oltre che a Coletta, al Commissario prefettizio Giacomo Barbato che lo ha preceduto alla guida della città, alla Direttice Generale del Comune Rosa Iovinella e ad altri dirigenti del Comune in carica dal 2016.

“Il Parco, già nel 2016, anno di insediamento di questa Amministrazione, risultava essere stato vandalizzato – scrive Coletta – La questione del Vasco de Gama è quindi un vecchio problema per il quale si stanno trovando specifiche soluzioni recuperando il finanziamento europeo e rendendo il Parco ancora più funzionale in virtù dei numerosi interventi già effettuati e tuttora in corso, obiettivi raggiunti nonostante le numerose difficoltà dovute anche alla pandemia. L’Amministrazione pertanto confida nella positiva soluzione anche di questa questione, fiduciosa negli esiti del processo che affronterà presso la Corte dei Conti dimostrando come sempre l’impegno verso la città”.