Scuola, rientro in presenza con sciopero per le superiori a Latina e provincia

LATINA – Nel primo giorno di rientro in classe in presenza al 50% , le scuole superiori della provincia di Latina protestano. L’adesione attesa è altissima, i ragazzi non si presenteranno alle lezioni, per esprimere il loro dissenso verso alcune oggettive criticità.

“Le misure prese – si legge in una nota della Consulta degli Studenti – se da una parte non sono sufficienti a mantenere la sicurezza, dall’altra mettono persino più in difficoltà gli studenti”. La protesta riguarda in particolar modo, i pendolari e le scuole parte dei quali si muoveranno in fasce orarie scoperte “a causa degli orari scolastici scaglionati”, alle 8 e alle 10.

“Molti – spiegano – dovranno uscire di casa molto presto anche per entrare a scuola alle 10, e saranno costretti a rincasare molto tardi, per la mancanza di corse. Ma soprattutto, ci sembra insensato e poco coerente essere stati per mesi in DaD, mentre la regione ancora era in zona gialla, e rientrare proprio adesso che la situazione si è aggravata, subito dopo le feste, e con un alto picco di contagi nel Lazio”.

Le manifestazioni come sappiamo sono vietate dalle restrizioni e i rappresentanti degli studenti hanno deciso di darsi appuntamento sotto la Prefettura per chiedere un incontro con il Prefetto Falco. Alcune scuole pensano di inscenare sit in esterni rispettando tutte le regole di distanziamento.