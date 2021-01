Suv Bmw in fiamme in via Tivera a Cisterna

CISTERNA DI LATINA – Nella prima serata di ieri 21 gennaio, i Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono intervenuto nel Comune di Cisterna, via Tivera, per un incendio.

Sul posto la squadra territoriale VVF di Latina trovava una BMW, ferma a bordo strada e avvolta dalle fiamme. L’intervento tempestivo ha consentito di spegnere il rogo che – secondo i primi riscontri – ha cause accidentali . Non si registrano persone coinvolte.