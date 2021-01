Un commissario donna per Formia: è il prefetto Silvana Tizzano

FORMIA – Il Prefetto di Latina Maurizio Falco ha nominato il prefetto Silvana Tizzano commissario straordinario del Comune di Formia. Si avvia così la procedura di scioglimento dell’Ente il cui consiglio comunale è stato sospeso oggi, secondo quanto previsto dal Testo Unico sugli Enti Locali.

La commissaria Tizzano eserciterà d’ora in poi i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale per l’ordinaria amministrazione dell’Ente.

Lo scioglimento è stato avviato – spiega in una nota l’Ufficio di gabinetto del Prefetto – in quanto non è stato approvato nei termini di legge il riequilibrio di bilancio dell’Ente”. Adempimento quest’ultimo, svolto dal commissario ad acta Maurizio Alicandro, nei giorni scorsi con l’assistenza del segretario generale del Comune, Alessandro Izzi. Sottolineate nella relazione allegata, le criticità gestionali dovute al fatto che, mancando i numeri alla maggioranza, non è stata approvata la variazione di bilancio che avrebbe consentito di riequilibrare i conti dell’ente con le entrate che il Comune di Formia deve ricevere dal Governo per l’emergenza Covid.