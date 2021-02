Aggressione ad Aprilia, denunciati quattro giovanissimi

APRILIA – Dopo due settimane di indagini sono stati identificati e denunciati gli autori dell’assurda aggressione ad un 19enne compiuta con la tecnica del “Knockout game”. Si tratta di 4 ragazzini del posto, denunciati al Tribunale per i Minorenni di Roma per il reato di lesioni aggravate in concorso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri furono loro, la sera del 2 febbraio, a colpire l’ignara vittima con un improvviso colpo alla nuca.