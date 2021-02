Ai domiciliari il minorenne di Casapulla accusato dell’omicidio di Romeo

FORMIA – E’ stato convalidato il fermo del ragazzo di Casapulla in provincia di Caserta fermato per l’omicidio del 17enne di Formia Romeo Bondanese. Il gip presso il Tribunale dei Minorenni di Roma ha confermato il provvedimento disponendo per il ragazzo del 2004 gli arresti domiciliari nell’abitazione dei genitori dove sta facendo rientro.

Intanto proseguono le indagini della polizia che ha sequestrato anche abiti e telefoni cellulari dei dieci partecipanti alla rissa che si è consumata dal sera di martedì grasso, per motivi banali, forse una parola di troppo, tutti individuati dalle grazie alle telecamere di sorveglianza e grazie alle testimonianze raccolte.

Al lavoro, per ricostruire modalità e ruoli per restituire contorni precisi alla scena e trovare le risposte che la famiglia della vittima e l’intera collettività chiedono, ci sono gli investigatori della Squadra Omicidi della Mobile della Questura di Latina oltre che dei commissariati di Formia e Gaeta.

Dall’autopsia che sarà eseguita domani si attende anche di sapere quante coltellate siano state inferte, un passaggio delicato e importante dell’inchiesta coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.