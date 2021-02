Basket, la Benacquista acchiappa la vittoria in trasferta: 66-70 a San Severo

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un successo importantissimo sul difficile campo dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo (66-70) al termine di una partita giocata sul filo dell’equilibrio, durante la quale i nerazzurri sono rimasti concentrati e hanno dato il massimo.

Superando San Severo, Latina si aggiudica lo scontro diretto, avendo vinto anche il match dell’andata, e conquista la prima vittoria stagionale lontano dalle mura amiche del PalaBianchini. Quattro gli uomini in doppia cifra: Capitan Raucci con 20 punti è il miglior realizzatore dei nerazzurri e 3 delle 4 triple della Benacquista portano la sua firma; segue Gilbeck che ne ha messi a referto 15 con 6/6 da 2 punti, doppia-doppia per Lewis con 11 punti e 10 rimbalzi, 10 punti (60% da 2) e 6 rimbalzi per Benetti. Un’altra doppia cifra di rilevante importanza la troviamo nel tabellino di Marco Passera alla voce “assist”, il playmaker nerazzurro ne ha distribuiti ben 10 ai suoi compagni, oltre a realizzare 8 punti personali.

“Un successo che dà fiducia e rinnova l’entusiasmo”, dicono dalla società . Oggi riposo domani si tornerà in palestra per prepararsi a ricevere la Gevi Napoli in occasione della 4^ giornata del girone di ritorno in programma sabato 6 febbraio alle ore 20:30 al PalaBianchini.