Calcio, tour de force per il Latina 1932

LATINA – Si profila un autentico tour de force per il Latina Calcio dopo l’ultima domenica di riposo dovuta ai casi di covid nelle file degli avversari del Monterosi. Per il turno infrasettimanale della 15esima giornata nerazzurri scenderanno in campo mercoledì alle 14.30 a Carbonia, con partenza per la Sardegna fissata per domani. Domenica prossima Sevieri e soci ospiteranno la Nocerina al Francioni, mentre il 17 torneranno in Sardegna per giocare il recupero del match con l’Arzachena. Il 14 febbraio, infine, la squadra di Scudieri sarà di scena a Formia per l’ultima giornata del girone d’andata. Restano poi da fissare altri due recuperi, con Muravera e Monterosi.