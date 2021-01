Basket, la Benacquista Latina a San Severo per la terza di ritorno

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta a disputare la terza gara in 8 giorni. Per la sedicesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West (terza del girone di ritorno) i nerazzurri sono attesi al Palazzetto dello sport “Falcone e Borsellino”, dove affronteranno i padroni di casa dell’Allianz Cestistica San Severo, domenica 31 gennaio alle 17.

Un match delicato e significativo per entrambe le formazioni che condividono la stessa zona della graduatoria con 6 punti ognuna.