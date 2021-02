Covid, vaccino per prof e non docenti: prenotazioni dal 18 febbraio

LATINA – Da giovedì 18 febbraio il personale scolastico e universitario, docente e non docente potrà prenotare il proprio vaccino anti COVID-19, ma solo se ha meno di 55 anni. Per il momento gli altri resteranno esclusi, come pure gli alunni non contemplati, per ora, nella campagna scolastica.

La somministrazione delle dosi, in questo caso con il vaccino Astra Zeneca, comincerà il 22 febbraio, a Latina presso il centro sociale per anziani Vittorio Veneto e al Fiorini di Terracina dove da ieri si stanno vaccinando i sanitari libero professionisti che si sono iscritti alle liste dei rispettivi ordini professionali. E’ possibile che il 22 febbraio sia operativa anche la sede di Formia in via di allestimento. Saranno in tutto 400 al giorno le persone che si potranno vaccinare in questa fase.

DA SAPERE – Può prenotare la vaccinazione il personale scolastico e universitario assistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di base convenzionato con il SSR della Regione Lazio.

Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria per comunicare:

1. Il Codice Fiscale

2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera sanitaria

Per tutte le info: vai su https://bit.ly/3podZzs #SaluteLazio

La prenotazione è scaglionata per fasce d’età secondo il calendario seguente:

45 – 55 anni dalle ore 00:00 del 18/02

35 – 44 anni dalle ore 00:00 del 22/02

Under 34 anni dalle ore 00:00 del 26/02 (non studenti)

Come è noto, il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate. Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede.

La seconda dose sarà somministrata tra la 10° e la 12° settimana successiva alla prima dose.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla disponibilità. 72 ore prima dell’appuntamento prenotato, un sms ricorderà l’appuntamento fissato.