Freddo e maltempo in arrivo sul Lazio

LATINA – Rigide temperature in arrivo nei prossimi giorni sul territorio pontino. Dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore si prevedono venti da forti a burrasca e mareggiate, con allerta di colore giallo. Giovedì potrebbe esserci una tregua, ma nel week end arriveranno ulteriori piogge insieme ad un calo delle temperature, fino alla minima di 0 gradi per il giorno di San Valentino.