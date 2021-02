Giorno del ricordo, domani appuntamento al monumento dei martiri delle foibe

LATINA – Una cerimonia per commemorare il “Giorno del Ricordo”. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 11 presso il Monumento ai Martiri delle Foibe di piazzale Trieste. La Prefettura di Latina, per commemorare il Giorno del Ricordo, l’intesa con l’associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e in collaborazione con il Comune di Latina, ha organizzato la cerimonia. E’ prevista la partecipazione delle Autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

La manifestazione prevede l’omaggio al monumento dei martiri delle Foibe con la deposizione della Corona, gli interventi del presidente provinciale dell’associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmata, del sindaco di Latina Damiano Coletta e del prefetto Maurizio Falco e la benedizione di Padre Luigi Recchia della Parrocchia Immacolata di Latina.