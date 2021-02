Il recupero tra Latina 1932 e Arzachena si giocherà il 17 febbraio

LATINA – La Lega Dilettanti ha ufficializzato le date di alcuni recuperi del campionato di serie D. Tra questi anche il match tra Latina e Arzachena, valido per la nona giornata, non disputato il 23 dicembre scorso per i casi di covid riscontrati nelle file dei sardi. Il match si disputerà al Francioni mercoledì 17 febbraio alle 14.30. Lo stesso giorni si giocheranno anche Carbonia – Formia e Monterosi – Afragolese. Ancora da stabilire l’altro recupero per i nerazzurri, sul campo del Muravera.