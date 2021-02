Latina, falciati da un’auto pirata: un morto e un ferito a Le Ferriere

LATINA – Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Borgo le Ferriere alle porte di Latina. Da quanto si apprende la vittima, un cittadino pakistano, si trovava in sella a una biciletta e rientrava in una struttura di accoglienza a poca distanza. A chiamare i soccorsi è stata un’automobilista di passaggio che ha visto l’auto investire i due sbalzandoli sull’asfalto e poi allontanarsi dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Il ferito – a quanto si apprende – era a piedi a bordo strada, probabilmente appaiato all’amico, dal momento che entrambi avevano terminato da poco il loro turno di lavoro in un’azienda del posto.

L’auto pirata è ora attivamente ricercata dalla polizia stradale di Aprilia intervenuta e dai Carabinieri.