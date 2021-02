L’ultima di Antonietta: un microscopio chirurgico al Goretti nel nome di Daniele

LATINA – “Centesimo su centesimo anche questa volta ce l’abbiamo fatta, grazie alla generosità di tanti e nonostante le difficoltà create dal covid”. Antonietta Parisi sprizza gioia dopo aver reso realtà un nuovo progetto per l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, e aver consegnato un Microscopio Chirurgico al primario della Uoc di oculistica Massimiliano Sepe (con lei a sinistra nella foto).

“E’ un apparecchio per la sala operatoria di oculistica per il quale abbiamo raccolto 48.800 euro – racconta la mamma di Daniele, il figlio nel cui nome Antonietta è ormai volontaria di professione – Ho studiato che è uno strumento fondamentale nella microchirurgia del segmento anteriore e posteriore dell’occhio. Non è stato facile, perché tutti i nostri eventi sono stati sospesi a causa del Covid, ma le persone che ci conoscono e ci aiutano con le quote associative, i bonifici , i contributi liberi e il 5 per mille, non ci hanno lasciato soli, e ci hanno permesso di raggiungere anche questo obiettivo. Li ringrazio a nome mio e dell’ Associazione In Ricordo di Daniele ODV. Tutto questo mi emoziona e mi dà la forza di continuare. Grazie di cuore a tutti”.

