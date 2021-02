Ligabue, pubblicato il video girato a Latina

LATINA – Il segreto è svelato, il video di Ligabue girato a Latina è uscito come promesso il 5 febbraio ed è legato al pezzo Mi ci pulisco il cuore, nuovo singolo estratto dall’album “7“. Da mezzanotte il brano è in radio e dalle 10.00 su YouTube. Il mare che si vede è quello di Capoportiere a Latina, inconfondibile il promontorio del Circeo e l’Hotel Fogliano dove l’artista emiliano ha soggiornato una settimana fa. Ma anche Piazza del Popolo nella ztl dove arriva la Jeep guidata da Simone Finotti, la torre comunale, il quartiere Nicolosi ripreso con il drone come il “colosseo“: così Latina è entrata nel video di Ligabue.