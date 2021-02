Oroscopo del giorno 20 Febbraio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le relazioni saranno appaganti nel complesso, ed alcuni di voi avranno il desiderio di concretizzare dei progetti molto interessanti. Single: il vostro fascino è accattivante e per i più fortunati un incontro potrebbe diventare una storia molto seria. A lavoro, il vostro stato d’animo sarà piuttosto combattivo: userete tutta l’audacia per raggiungere gli obiettivi distinguendovi. Per quanto riguarda la salute siete dinamici e pieni di entusiasmo. La configurazione astrale vi porta nuove energie e la stanchezza accumulata sembra svanire.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, si annuncia un giorno particolarmente favorevole. Esprimete sinceramente tutti i vostri sentimenti e desideri: sarete ascoltati e vivrete dei momenti di complicità e sensualità. A lavoro l’aspetto astrale promuove le trasformazioni: la routine diventa un ricordo e dovreste adattarvi a nuove situazioni. Per quanto riguarda la salute, potenti energie rigenerative promuovono la guarigione e migliorano il vostro stato d’animo.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è un ottimo momento per esprimere tutte le vostre emozioni e tutti i vostri sentimenti. Troverete le parole che riscalderanno di più il cuore della vostra metà. I single non dovrebbero esitare un momento se ricevessero inviti: ottime possibilità in arrivo. Professionalmente la configurazione planetaria influirà sulla vostra mente. Alcuni di voi prenderanno decisioni importanti, altri potrebbero sentirsi un po’ ansiosi a causa di un progetto in divenire. Per quanto riguarda la salute, cercate di muovervi di più: prendere un po’ d’aria vi farà un gran bene.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avete bisogno di elementi concreti per rassicurarvi e spingerete il partner a darvi prova del suo amore. La sua reazione dovrebbe rasserenare la vostra giornata. Single: vorreste più impegno da parte del vostro prescelto e non esiterete a farglielo notare. A lavoro, la giornata sarà confortante: siete dinamici e comunicativi e sarete in grado di capire meglio alcune situazioni ingombranti. Per quanto riguarda la salute, siete in ottime condizioni: non superate certi limiti e potreste godere a lungo di un buon equilibrio tra il corpo e la mente.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la giornata promette tanto amore: i sentimenti profondi e la passione nei gesti saranno i vostri alleati. Single: l’aspetto astrale potrebbe farvi innamorare soprattutto se deciderete di uscire ed incontrare persone nuove. Professionalmente, tensioni, cavilli e malumori saranno all’ordine del giorno: cercate di rimanere diplomatici. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale vi rende un po’ nervosi e le emozioni saranno controverse: un po’ di relax vi aiuterebbe.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, alcuni sono più riservati degli altri, ma grazie alla disposizione planetaria, oserete ad andare avanti e a prendere più iniziative in coppia. Single: se avete un appuntamento, non rimandatelo. La giornata è propizia per l’amore. Professionalmente, qualunque sia il settore di attività, nell’aria c’è una buona dinamica ed un certo accordo permetterà di iniziare nuovi progetti. La salute è nella norma: avete uno stile di vita sano, dovreste proseguire su questa strada.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in quinconce con Mercurio nel vostro segno. Single: avete avuto delle esperienze frenetiche ultimamente e l’ipersensibilità inflitta da Mercurio potrebbe farvi perdere l’entusiasmo. In coppia, il partner desidera un maggiore impegno da parte vostra e potrebbe persino incolparvi di alcune vicissitudini negative. A lavoro siete più energici che mai: siete determinati, metodici, reattivi, coinvolti, efficaci ed i risultati non tarderanno troppo. Per quanto riguarda la salute, cercate di mantenere un percorso coerente e tutto tornerà gradualmente in ordine.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia aumenta la vostra voglia di cambiare: per sfuggire alla routine pensate di fare delle uscite impreviste con il partner e questo atteggiamento sarà molto apprezzato. Single: state pianificando delle attività fuori dal comune e questo aumenterà le possibilità di incontrare una persona interessante. Professionalmente, sarete creativi e le vostre idee saranno ben accolte dai collaboratori. Per quanto riguarda la salute, per alcuni sarà difficile scaricare tutta la pressione accumulata: non siete motivati a fare attività fisica, ma dovreste esserlo, anche per sentirvi più sereni.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in quadrato con Venere nel vostro segno. L’energia portata dai pianeti permette ai single di fare più incontri del solito. Tuttavia, non dovrebbero esultare troppo, in questo contesto astrale le relazioni potrebbero non durare a lungo. Anche per le coppie, l’influenza astrale probabilmente porterà a situazioni abbastanza complicate. A lavoro sarete in grado di esprimere e spiegare con calma i vostri punti di vista: riuscirete a delegare i compiti alle persone adatte, soprattutto se siete in una posizione di guida. Dal punto di vista della salute, la forma fisica è nella norma: non sarete disturbati da problemi cronici.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, il vostro potere seduttivo affascinerà chiunque in questo periodo. Raggiungerete facilmente le vostre mete senza incontrare ostacoli nel vostro cammino. A lavoro riuscirete a recuperare la vostra motivazione: diventerete più ragionevoli e stabilirete degli obiettivi sostenibili. L’influenza astrale vi aiuterà ad essere anche più tolleranti con gli altri. Per quanto riguarda la salute, le vostre forze crescono e vi sentirete un po’ meglio.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. È un giorno molto speciale per la maggior parte di voi: l’aspetto planetario è favorevole, specialmente nel campo sentimentale dove potreste avere tutto. Le coppie sono in perfetta sintonia, e per i single la vita sociale li porterà tante soddisfazioni. A lavoro le cose vanno bene e siete disposti ad impegnarvi al massimo per raggiungere gli obiettivi il prima possibile. La salute è molto buona, vi sentite meglio e molto più leggeri: approfittatene per prendere fiducia nelle vostre forze e per continuare su basi solide.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarà una giornata appagante: il partner vi apprezza più del solito e la sua fiducia vi fa guardare positivamente verso il futuro. I single non avranno motivo di lamentarsi: gli incontri sono all’orizzonte e gli aspetti astrali portano fortuna. Professionalmente, coloro che non guadagnano abbastanza, dovrebbero pensare ad una formazione o magari ad avviare un nuovo progetto indipendente. Per quanto riguarda la salute siete in ottime condizioni fisiche e godete di un morale alto.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.