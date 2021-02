Piano antenne di Latina , il punto in commissione Ambiente

LATINA – Latina avrà un Piano antenne. Nel corso dell’ultima commissione Ambiente si è parlato dell’andamento dei lavori per la redazione del piano da parte della ditta appaltatrice (iniziati lo scorso 29 dicembre) alla presenza dell’assessore Dario Bellini, del dirigente Giuseppe Bondì e dell’ingegner Alessandro Rosa, che si sta occupando del progetto.

Per la redazione del piano si è partiti da un censimento di tutte le antenne presenti sul territorio comunale, completo di caratteristiche degli impianti e dei relativi dati possibili, con un aggiornamento mensile dei dati. I primi sono stati già trasmessi al Comune di Latina: sono circa 180 i siti con sorgenti elettromagnetiche presenti sul territorio che finora sono stati censiti. “Un censimento che verrà aggiornato di mese in mese – spiega la consigliera Loretta Isotton – anche con il supporto dell’Arpa Lazio. È previsto anche un momento pubblico di ascolto di cittadini e associazioni interessati all’argomento – spiega la presidente della commissione – Lo scopo è raccogliere istanze e suggerimenti, segnalazioni su antenne non censite, ed anche confrontarsi sulla possibile influenza dei campi elettromagnetici sulla salute umana. Sarà considerata la possibilità di individuare aree pubbliche idonee per eventuali altre collocazioni, mentre saranno intensificati i controlli sulle installazioni e il rispetto delle distanze; ogni anno i gestori degli impianti dovranno relazionare su eventuali modifiche”.

L’obiettivo generale è costituire un “catasto pubblico”, dove i cittadini possano trovare tutte le informazioni sugli impianti ed i protocolli seguiti dall’amministrazione. Le informazioni che i gestori forniscono di ogni impianto verranno trasferite anche all’Arpa.