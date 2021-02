Premio per “Sviluppo locale, Europa, nazionalismi” di Andrea Giansanti

LATINA – Un altro prestigioso riconoscimento per il saggio “Sviluppo locale, Europa, nazionalismi. Territorio e globalizzazione in una prospettiva critica” firmato dal ricercatore pontino Andrea Giansanti ed edito dai tipi fiorentini di goWare. Il volume, dopo essere entrato nella cinquina dei finalisti, si è aggiudicato il Premio Carver 2020 per la saggistica. L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso della cerimonia di premiazione, svoltasi per la prima volta – nelle diciotto edizioni del Concorso – in remoto, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. L’opera di Andrea Giansanti era stata selezionata tra i finalisti con “Dal ghetto del paradiso. La pedagogia sociale antidiscriminatoria di Fabrizio De André” di Sylva Batisti, edito da Sensibili alle foglie, “La variabile umana” pubblicato per Eleuthera da Lorenza Ronzano, “La donna in Karol Wojtyla (1939-1978)” di Raffaella De Vivo (Fondazione Mario Luzi) e “Latinoamerica. Storia, realtà e utopia di un continente in cerca del proprio futuro”, lavoro di William Bavone edito da Bertoni. Cinque opere assai diverse tra loro, che hanno testimoniato la volontà della giuria di operare su differenti piani di lettura arrivando a selezionare lavori distanti nei contenuti, negli impianti, nel lavoro di ricerca. «Abbiamo voluto giocare il grande azzardo delle multiformi declinazioni della ricerca – ha affermato il direttore della giuria, Andrea Giannasi – dunque ampio spazio ai temi del mondo. Ma non solo quello geopolitico. Al centro delle letture anche il mondo interiore, della scoperta delle ingiustizie, ma anche dei profondi amori, così come delle dilanianti follie. Un libro oggi utilissimo».

Si tratta del secondo riconoscimento per l’ultimo lavoro di Andrea Giansanti. «La vittoria del Premio Carver è un ulteriore attestato che premia il poderoso lavoro di ricerca svolto per la redazione del volume – afferma Giansanti – aggiungendosi al Premio Internazionale Santa Margherita Ligure. Purtroppo il saggio è stato pubblicato proprio a ridosso della diffusione della pandemia, il che ha limitato le possibilità di presentazione e promozione dell’opera. Anche il mondo dell’editoria scientifica ha pagato dazio al Covid-19, mi auguro si possano individuare nuove forme di diffusione per sostenere l’impegno di autori ed editori».

Il saggio “Sviluppo locale, Europa, nazionalismi” è la quarta monografia in ambito economico-geografico di Andrea Giansanti, dottore di ricerca in Geopolitica e Geoeconomia. Con il volume “Settant’anni senza lavoro” è stato, fra l’altro, vincitore del Concorso letterario Caterina Martinelli e finalista al Premio nazionale Divulgazione scientifica, mentre il libro “Turismo, ambiente e territorio” è da alcuni anni stato selezionato come testo d’esame in diversi corsi di laurea dell’Università degli Studi di Bergamo.