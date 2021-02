Settimana contro bullismo e cyberbullismo ad Aprilia

APRILIA – Si è celebrata nella giornata di ieri in tutta Italia la Giornata contro Bullismo e Cyberbullismo. Ad Aprilia, la ricorrenza ha offerto l’occasione per alcune iniziative che si tengono nel corso della settimana, organizzati dalle scuole e da realtà associative cittadine. Questa mattina il Sindaco Antonio Terra e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Elvis Martino hanno preso parte ad un meeting online organizzato dall’Istituto “Carlo e Nello Rosselli” dal titolo “Come gestire la rete: web reputation e comportamenti online”.

L’evento – cui hanno aderito anche numerosi istituti della provincia di Latina – ha visto gli interventi di rappresentanti delle istituzioni (tra i quali, il VicePrefetto e il Questore di Latina e il Garante dell’Infanzia e Adolescenza della Regione Lazio) accanto a quelli di esperti che hanno offerto le proprie riflessioni sul tema: dalla presidente del Corecom Lazio Maria Cristina Cafini a Salvatore Madera della Polizia Postale, dal presidente di Famiglie Digitali Alessandro Tariciotti a Monica Sansoni dell’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, da Gianfranco Pinos mediatore penale del Tribunale di Latina alla psicologa Erika Vitali.

“L’impegno delle istituzioni a fianco della scuola e delle realtà del terzo settore è imprescindibile – ha commentato l’Assessore Martino a margine dell’incontro – la presenza mia e del Sindaco in queste iniziative ha anche lo scopo di testimoniare questa attenzione. Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni che possono avere anche conseguenze gravi: come non ricordare il fatto di cronaca che proprio la scorsa settimana ha sconvolto la vita cittadina… è necessario confrontarsi continuamente e – da parte nostra – ascoltare le richieste di chi lavora con i ragazzi e le ragazze, per supportare la loro azione quotidiana. Sono certo che il punto di forza sia proprio saper perseguire insieme il medesimo obiettivo”.

Nel pomeriggio l’Assessore Martino ha preso parte anche ad un’ulteriore incontro, organizzato – in presenza – dall’ASD Aprilia Regby, dal titolo “Facciamo meta contro il bullismo e il cyberbullismo” e realizzato, all’interno dell’attività sportiva ordinaria, presso il campo Rodari.

Nei prossimi giorni, per tutta la settimana, sono previsti ulteriori momenti di approfondimento.